Телефон начального уровня Nokia C20 Plus запущен в Индии

Финский технологический гигант HMD Global выпустил в Индии свой бюджетный смартфон — Nokia C20 Plus. Выпуск смартфона в Индии состоится всего через два месяца после того, как смартфон был запущен в Китае.

Nokia C20 Plus — это обновленная версия Nokia C20 начального уровня, которая была анонсирована на мировых рынках в апреле. Как и ожидалось, смартфон имеет корпус из поликарбоната и оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD + 1600 × 720 пикселей и соотношением сторон 20: 9. Устройство питается от Unisoc SC9863A SoC в паре с 2 ГБ / 3 ГБ оперативной памяти, в то время как в обеих версиях оперативной памяти имеется 32 ГБ памяти. Хранилище можно расширить до 256 ГБ с помощью карты microSD. Nokia C20 Plus работает под управлением Android 11 Go Edition, и HMD заявляет, что получит до двух лет обновлений безопасности.

Что касается оптики, C20 Plus оснащен двойной камерой на задней панели, состоящей из 8-мегапиксельной основной камеры и 2-мегапиксельного датчика глубины. Спереди также есть 5-мегапиксельная селфи-камера. Под капотом — приличный встроенный аккумулятор на 4950 мАч. Другие функции на борту телефона включают 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС и порт micro USB.

Устройство доступно в цветах Ocean Blue и Graphite Black и будет доступно в ведущих розничных магазинах, на платформах электронной коммерции и на сайте Nokia.com.

Источник — Astera.