Новый кнопочный телефон от российской компании Inoi подойдет тем, кто часто выезжает на природу или много путешествует.

В аппарате Inoi 286Z установили аккумулятор на 5000 мАч, и реализовали функцию зарядки как в дорогих гаджетов. Также в телефоне в верхней части разместили мощный фонарик, который можно запустить одной кнопкой.

Inoi 286Z относится к максимально простым телефонам, при этом в нем есть VGA камера на задней панели, FM-приёмник, стандартный разъем для наушников и слот для карт памяти формата microSD до 16 ГБ.

Inoi 286Z также получил Bluetooth 2.1, поддержку двух SIM-карт и цветной 2,8-дюймовый экран. Стоимость новинки составляет 2490 рублей.