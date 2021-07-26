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Телефон Inoi 286Z с аккумулятором на 5000 мАч вышел в РФ за 2 490 рублей

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Новый кнопочный телефон от российской компании Inoi подойдет тем, кто часто выезжает на природу или много путешествует.

В аппарате Inoi 286Z установили аккумулятор на 5000 мАч, и реализовали функцию зарядки как в дорогих гаджетов. Также в телефоне в верхней части разместили мощный фонарик, который можно запустить одной кнопкой.

Inoi 286Z относится к максимально простым телефонам, при этом в нем есть VGA камера на задней панели, FM-приёмник, стандартный разъем для наушников и слот для карт памяти формата microSD до 16 ГБ.

Inoi 286Z также получил Bluetooth 2.1, поддержку двух SIM-карт и цветной 2,8-дюймовый экран. Стоимость новинки составляет 2490 рублей.

Телефон Inoi 286Z с аккумулятором на 5000 мАч вышел в РФ за 2 490 рублей

Inoi Inoi 286Z
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