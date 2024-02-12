Телефон Chapter 2 от Solana за месяц собрал 100 тыс. предзаказов и 45 млн долларов

Solana Mobile, разработчик блокчейна Solana, достигла впечатляющего результата с последней моделью смартфона, Chapter 2. За месяц компания получила 100 000 предзаказов на устройство.

Чтобы поддержать производство нового смартфона, Solana привлекла 45 миллионов долларов финансирования. Ожидается, что смартфон Chapter 2 будет доставлен в начале 2025 года.

Новый смартфон будет иметь схожие характеристики с предыдущей моделью Saga. Он будет работать на операционной системе Android и включать в себя встроенный криптокошелек, безопасное хранилище ключей и крипто-магазин. Solana сосредоточена на предоставлении уникальных функций, связанных с криптовалютами, которые нельзя найти на других устройствах.

Первый смартфон от Solana, Saga, не имел большого успеха при его выпуске в 2023 году по цене 1000 долларов. Несмотря на снижение цены до 599 долларов, он не вызвал значительного спроса.

Однако в декабре Solana обнаружила, что встроенный кошелек Saga содержит несколько токенов Solana, включая Bonk (BONK), который значительно вырос в цене. В результате спрос на Saga взлетел, и устройства были распроданы в течение нескольких дней по цене от 2000 до 5000 долларов на вторичном рынке.

Solana надеется на больший успех с моделью Chapter 2 и стремится предложить инновационные функции, связанные с криптовалютами, чтобы привлечь пользователей. Компания стремится предложить уникальный и функциональный опыт использования смартфона своим клиентам.