TelecomDaily: жители РФ нарастили число подписок на онлайн-кинотеатры на 25%

Российские онлайн-кинотеатры продолжают показывать впечатляющий рост. Согласно исследованию аналитического агентства TelecomDaily, к концу 2023 года количество платных пользователей достигло рекордных 45,2 миллиона человек. За последние полгода этот показатель вырос на 23%, с 26,7 миллиона пользователей, пишет «РБК».

Аналитики отмечают, что одной из главных причин роста числа платных подписок на онлайн-кинотеатры является увеличение количества оригинального контента в России, а также более доступная стоимость подписки по сравнению с зарубежными аналогами.

Среди популярных онлайн-кинотеатров, наибольшее количество платных подписчиков в четвертом квартале 2023 года было у «Кинопоиска» (25,1%), «Иви» (19,3%), Okko (12,8%), Wink (12,8%) и Kion (9,9%). Эти пять сервисов собрали около 80% от общего числа зрителей.

По уровню удовлетворенности пользователями, оцениваемому по пятибалльной шкале, большинство сервисов получили примерно равные результаты, от 4,18 до 4,41 балла. Лучшие показатели у Start (4,41), «Кинопоиска» (4,37), Premier (4,35), Okko (4,28), Kion (4,26) и «Иви» (4,26).

При выборе онлайн-кинотеатра, пользователи в первую очередь обращают внимание на качество изображения и звука (52,6%), доступную стоимость подписки (50,1%), минимальное количество рекламы (46,2%), возможность бесплатного просмотра контента (38,2%) и широкий выбор новинок (37,5%).