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Tele2 запустил мультиподписку с 50 ГБ трафика, скидками на доставку еды и музыку ВКонтакте

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Tele2 для своих абонентов разработал новую мультиподписку, которая получила название Mixx. В ее рамках абонент получит не только 50 ГБ интернета, но также скидки в популярных сервисах.

Mixx позволит получить безлимитный трафик в WhatsApp, Telegram и Viber, «ТамТам», «ВКонтакте», «Одноклассники»,TikTok, возможность звонить на городские номера и междугородние номера с пакетом минут и спецпредложения в сервисах VK Музыка и Wink.

Также мультиподписка открывает возможность получать дополнительные скидки и бонусы от Delivery Club, «Самоката» и «Еды ВКонтакте», каршеринга «Ситидрайв» и облачного гейминга MY.GAMES Cloud.

В пресс-релизе также указали на скидку в 10% при покупке на сайте mi.com и более высокий кешбэк от партнеров «Больше».

Подключить Mixx можно в салонах связи оператора или в мобильном приложении Tele2. Подключение к Mixx, но ежемесячно за него потребуется платить 200 рублей помимо действующего тарифного плана.

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