Меню
Поиск

USD/RUB: 73.22 EUR/RUB: 86.41 BTC/USD: 8756.9

17 сентября : понедельник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Tele2 для российских пользователей запустил 5G в роуминге

17.08.2020 13:42

Сотовый оператор Tele2 стал предлагать для своих пользователей роуминг с 5G, о чем сообщили журналисты «Ведомостей».
По их информации, пользователи Tele2 смогут воспользоваться сетями пятого поколения в роуминге, находясь в Швейцарии.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с местным оператором Sunrise Tele2.

Как сообщается, абоненту не потребуется менять сим-карту, да и к тому же не потребуется изменять настройки, если смартфон поддерживает работу в сетях пятого поколения.

Немаловажен и тот факт, что за использование сетей пятого поколения дополнительная плата не предусматривается.

Стоит отметить, что Tele2 уже ведет переговоры о предоставлении 5G в роуминге еще в пяти странах.

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги