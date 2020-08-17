Tele2 для российских пользователей запустил 5G в роуминге

Сотовый оператор Tele2 стал предлагать для своих пользователей роуминг с 5G, о чем сообщили журналисты «Ведомостей».

По их информации, пользователи Tele2 смогут воспользоваться сетями пятого поколения в роуминге, находясь в Швейцарии.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с местным оператором Sunrise Tele2.

Как сообщается, абоненту не потребуется менять сим-карту, да и к тому же не потребуется изменять настройки, если смартфон поддерживает работу в сетях пятого поколения.

Немаловажен и тот факт, что за использование сетей пятого поколения дополнительная плата не предусматривается.

Стоит отметить, что Tele2 уже ведет переговоры о предоставлении 5G в роуминге еще в пяти странах.