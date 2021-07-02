Служба контроля конкуренции Испании, CNMC, расследует возможные антиконкурентные действия в стране со стороны Apple и Amazon в отношении онлайн-продаж электронных устройств.

В публичном заявлении CNMC заявила, что она возбудила дисциплинарное производство в связи с возможным незаконным поведением обеих компаний, которое также будет включать возможные ограничения на веб-сайт Amazon в Испании. В нем добавлено: «(Ограничения) повлияют на розничную продажу продуктов Apple третьими сторонами и рекламу конкурирующих продуктов Apple, что приведет к снижению конкуренции на розничном интернет-рынке электронных продуктов».

В заявлении Amazon говорится, что она полностью сотрудничает с властями по этому вопросу, в то время как Apple в Испании не прокомментировала этот вопрос. Пока неизвестно, сколько времени потребуется агентству, чтобы расследовать это дело в рамках разбирательства CNMC, открывающего максимальный период в 18 месяцев для расследования и разрешения дела.

В последнее время крупные технологические компании привлекли внимание антимонопольных регуляторов в нескольких регионах. Недавно немецкий антимонопольный регулятор подтвердил, что он изучает Apple на предмет регулирования законодательства о конкуренции, что делает его четвертым расследованием в отношении крупной цифровой фирмы после дел, связанных с Facebook, Amazon и Google ранее.

Управление по конкуренции и рынкам Соединенного Королевства также начало расследование , выясняя, сдерживает ли дуополия Google и Apple конкуренцию и инновации. Также недавно был обсужден пакет из шести законопроектов в Палате представителей США, который поможет остановить доминирование этих крупных технологических компаний.

Источник — Astera.