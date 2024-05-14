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Техногиганты Apple и Google начали бороться со слежкой через Bluetooth-трекеры

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Совместные усилия Apple и Google направлены на защиту пользователей от неправомерного использования Bluetooth-трекеров и предоставление им контроля над своей конфиденциальностью и безопасностью.

Apple и Google приступили к борьбе с проблемой слежки через популярные Bluetooth-трекеры. Новая инициатива направлена на устранение возможности злоумышленников использовать такие устройства, как Apple AirTag и Tile, для неправомерного отслеживания людей.

Обновленные версии мобильных операционных систем iOS 17.5 для iPhone и Android 6.0 и выше теперь предупреждают пользователей о наличии беспроводных трекеров в их окружении и предоставляют инструкции по их отключению.

AirTag, представленный Apple в 2021 году, быстро стал популярным среди пользователей, которые использовали его для отслеживания ключей, багажа и других вещей.

Однако такие устройства стали использоваться и для незаконного слежения. Чтобы предотвратить такие ситуации, Apple и Google работают над интеграцией предупреждений в свои операционные системы. Предупреждения о наличии трекера, который перемещается вместе с пользователем, уже были внедрены в Android в 2022 году.

Apple и Google также позволяют другим компаниям создавать свои собственные Bluetooth-трекеры, соблюдая определенные спецификации. Однако эти компании должны соответствовать требованиям Apple и Google, которые в настоящее время требуют наличия уведомлений о нежелательной слежке.

 

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