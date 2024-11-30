Техноэксперт Казаков развеял пять популярных мифов о зарядке телефонов

В процессе зарядки телефона можно допустить ошибки, которые негативно скажутся на работе батареи. Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков в беседе с Газетой.ру рассказал о пяти распространенных мифах о зарядке.

Первый миф — необходимость периодически полностью разряжать аккумулятор. Это действительно могло быть актуально для старых батарей, но современные литиевые аккумуляторы лучше держать заряженными на уровне 20-80%.

Второй миф — использование только оригинальных зарядных устройств. Хотя некачественные зарядки могут быть опасными, есть много качественных сторонних аксессуаров, которые не уступают оригинальным и стоят дешевле.

Некоторые пользователи считают беспроводную зарядку опасной, но на самом деле она безопасна, так как контролирует подачу мощности на аккумулятор. Однако эта технология работает медленнее и может перегревать устройство, если оно находится в чехле.

Многие боятся оставлять телефон на зарядке на ночь, думая, что он будет «перезаряжаться» после достижения 100%. Современные гаджеты оснащены технологиями, которые отключают зарядку, когда аккумулятор полностью заряжен.

Пятый миф — полная разрядка перед зарядкой. Ранее это было важно для никель-кадмиевых батарей, но современные литий-ионные аккумуляторы не требуют этого. Разрядка до 0% может снизить напряжение и повредить батарею при перезарядке.

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