Главная » Новости

Техноэксперт Казаков развеял пять популярных мифов о зарядке телефонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 339 Опубликовано

В процессе зарядки телефона можно допустить ошибки, которые негативно скажутся на работе батареи. Технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков в беседе с Газетой.ру рассказал о пяти распространенных мифах о зарядке.

Первый миф — необходимость периодически полностью разряжать аккумулятор. Это действительно могло быть актуально для старых батарей, но современные литиевые аккумуляторы лучше держать заряженными на уровне 20-80%.

Второй миф — использование только оригинальных зарядных устройств. Хотя некачественные зарядки могут быть опасными, есть много качественных сторонних аксессуаров, которые не уступают оригинальным и стоят дешевле.

Некоторые пользователи считают беспроводную зарядку опасной, но на самом деле она безопасна, так как контролирует подачу мощности на аккумулятор. Однако эта технология работает медленнее и может перегревать устройство, если оно находится в чехле.

Многие боятся оставлять телефон на зарядке на ночь, думая, что он будет «перезаряжаться» после достижения 100%. Современные гаджеты оснащены технологиями, которые отключают зарядку, когда аккумулятор полностью заряжен.

Пятый миф — полная разрядка перед зарядкой. Ранее это было важно для никель-кадмиевых батарей, но современные литий-ионные аккумуляторы не требуют этого. Разрядка до 0% может снизить напряжение и повредить батарею при перезарядке.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.