Техноэксперт Биржевой посоветовал выключать смартфон раз в неделю

Эксперт Сергей Биржевой из сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» рекомендует отключать смартфон полностью на несколько минут или часов, как минимум раз в неделю, чтобы увеличить срок службы аккумулятора. Он сравнивает смартфон с компьютером и указывает, что отключение устройства на время позволяет освободить системные ресурсы, которые обычно заняты приложениями и системными процессами.

Также эксперт отмечает, что важно заряжать смартфон, когда уровень заряда батареи опускается ниже 75%.

Если дожидаться отметки в 25% и ниже, это может сократить способность устройства получать и удерживать заряд. Рекомендуется заряжать батарею уже при более высоком уровне разряда, а не доводить до полной разрядки.

Другие рекомендации эксперта включают регулярное удаление неиспользуемых приложений, фотографий, видео и документов. Также рекомендуется очищать кэш программ, особенно часто используемых мессенджеров. Это поможет поддерживать производительность устройства на высоком уровне и снизить нагрузку на процессор и оперативную память.

Биржевой также подчеркивает важность установки свежих системных обновлений на смартфон. Они исправляют ошибки и уязвимости, а также предлагают новые варианты оптимизации производительности батареи.

Источник: РИА Новости.