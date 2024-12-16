Техноэксперт Биржевой объяснил, как правильно выбрать беспроводную зарядку

Техноэксперт Сергей Биржевой в беседе с Известиями поделился советами по выбору беспроводных зарядок

Существуют различные типы беспроводных зарядок, включая настольные модели, которые компактно размещаются на столе и позволяют зарядить телефон, просто положив его на поверхность.

Также доступны пауэрбанки с поддержкой беспроводной зарядки, которые удобны для зарядки телефонов и других гаджетов в поездках.

При выборе зарядного устройства важно убедиться, что смартфон поддерживает беспроводную зарядку и соответствует стандартам устройства.

Эксперт рекомендует выбирать зарядки из качественных материалов с матовой и антискользящей поверхностью, чтобы избежать перегрева и падений устройства.

Для пользователей популярных брендов, таких как Samsung и iPhone, стандарт Qi будет оптимальным. Если нужен более быстрый заряд, стоит обратить внимание на устройства с поддержкой MagSafe.

Также важно учитывать мощность зарядного устройства: для быстрой зарядки подойдут устройства мощностью от 15 Вт. Для тех, кто много путешествует, Биржевой советует выбирать пауэрбанки с ёмкостью 5000–20 000 мАч.