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Техноблогеры посоветовали россиянам отказаться от пяти моделей iPhone в 2023 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 107 Опубликовано

Техноблогеры портала «Палач» посоветовали в 2023 году отказаться от смартфонов iPhone.
Блогеры перечислили несколько моделей смартфонов Apple, от которых с 2023 года стоит отказаться в пользу других моделей.

Причем в списке есть актуальные модели, которые вышли пару лет назад. Перед камерой было сказано, что в 2023 году лучше не приобретать iPhone SE (2020) и iPhone SE (2022), так как это смартфоны с устаревшим дизайном, маленьким экраном и не самой лучшей камерой.

При этом эти модели являются единственными представителями смартфонов Apple со сканером отпечатка пальца, и для некоторых россиян эта технология до сих пор удобная, да и сам формат компактного смартфона привлекает тех, кому не нужен аппарат с минимальным набором функций, но высокой стабильностью работы.

iPhone 11, iPhone 12 mini и iPhone 12 тоже попали под «нож» техноблогеров, которые посоветовали выбирать более современные модели с большим объёмом памяти и более высокой автономностью.

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