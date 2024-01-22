Техноблогер OreXda рассказал о новом процессоре Exynos 2500 от Samsung

Неофициальные сведения о процессоре Samsung Exynos 2500, включая количество ядер и характеристики, были опубликованы техноблогером OreXda.

Согласно этим данным, Exynos 2500 будет иметь архитектуру с четырьмя кластерами, включая одно ядро Cortex-X5 с частотой 3,2 или 3,3 ГГц, три ядра Cortex-A730 с частотой 2,3 или 2,5 ГГц, пару ядер A730 и четыре ядра A520.

По сравнению с Exynos 2400, который используется в Galaxy S24, Exynos 2500 предложит улучшенные характеристики.

Также по слухам, Exynos 2500 будет выпущен на более «тонком» 3-нанометровом техпроцессе. Однако, официальная информация о дате анонса и других деталях Exynos 2500 пока не была представлена производителем.

Вероятно, новый процессор будет представлен вместе с серией флагманских смартфонов Galaxy S25.