Техноблогер Абрамов призвал отключать поиск 5G для увеличения автономности iPhone

iPhone никогда не могли показать высокую автономность, ведь при активном использовании аппарат зачастую не «доживает» до вечера.

Для экономии заряда аккумулятора смартфона Техноблогер Павел Абрамов посоветовал в настройках iPhone отключить поиск 5G.

«Если у вас отображается раздел с поиском 5G, а вы в стране где он не работает, то смело отключайте поиск таких 5G-сетей. Обычно эта функция включена по умолчанию в настройках и ее легко можно отключить. Потому что как раз поиск таких сетей очень значительно тратит заряд смартфона» — сказал техноблогер Павел Абрамов на YouTube-канале Rozetked.

При этом он отметил, что Bluetooth и Wi-Fi можно оставить включённым, так как эти беспроводные модули потребляют минимальное количество энергии.

Также Абрамов для экономии заряда посоветовал выключать в iPhone 14 Pro режим Always-On Display.