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Техноблогер Абрамов призвал отключать поиск 5G для увеличения автономности iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

iPhone никогда не могли показать высокую автономность, ведь при активном использовании аппарат зачастую не «доживает» до вечера.
Для экономии заряда аккумулятора смартфона Техноблогер Павел Абрамов посоветовал в настройках iPhone отключить поиск 5G.

«Если у вас отображается раздел с поиском 5G, а вы в стране где он не работает, то смело отключайте поиск таких 5G-сетей. Обычно эта функция включена по умолчанию в настройках и ее легко можно отключить. Потому что как раз поиск таких сетей очень значительно тратит заряд смартфона» — сказал техноблогер Павел Абрамов на YouTube-канале Rozetked.

При этом он отметил, что Bluetooth и Wi-Fi можно оставить включённым, так как эти беспроводные модули потребляют минимальное количество энергии.

Также Абрамов для экономии заряда посоветовал выключать в iPhone 14 Pro режим Always-On Display.

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