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Техника в России может подорожать на 15–20% уже к сентябрю

Автор На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

Увеличение цен на технику в России на 15-20% к осени 2024 года связывается с введением новых санкций Евросоюза против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, которая является российским аналогом международной системы SWIFT.

В результате санкций российский СПФС будет работать через опосредованное подключение или через китайскую межбанковскую платежную систему CIPS.

Эксперты, опрошенные «Ъ» считают, что эти санкции повлияют на внешнеэкономическую деятельность и приведут к увеличению стоимости поставки всех товаров в Россию.

Логисты и дистрибьюторы ожидают увеличения цен на импортируемые товары, включая электронику и бытовую технику. Кроме того, дистрибуторам придется выплачивать большие комиссии банкам-посредникам.

Представители отрасли указывают на то, что цены могут вырасти на 10-20% для товаров, импортируемых из Китая, и на 15-20% для электроники к сентябрю-октябрю 2024 года. Однако, розничные сети, такие как МТС, не уверены в росте цен, отмечая, что стоимость электроники на российском рынке может изменяться как в сторону повышения, так и понижения в зависимости от множества факторов и товарных направлений.

На данный момент игроки рынка, включая компании «М.Видео-Эльдорадо», не комментируют ситуацию. Однако, с учетом введения новых санкций и возможных изменений во внешнеэкономической деятельности, возможно, цены на технику в России действительно подорожают в ближайшем будущем.

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