Техника и смартфоны Apple перестали быть доступными для заказа в Москве через «Самокат»

«Самокат» прекратил доставлять жителям Москвы продукцию компании Apple.

В сервисе быстрой доставки товаров и продуктов из перечня исчезли смартфоны iPhone и другая «яблочная» продукция.

РИА Новости сделали запрос в компанию, где журналистам агентства ответили, что Apple в столичном регионе «почти закончились».

«Самокат» начал доставлять продукцию Apple в начале марта, время ожидания заказа около получаса.

Для заказа были доступны смартфоны iPhone 11, iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также наушники AirPods Pro, AirPods Pro 2 и смарт-часы Apple Watch SE.

В «Самокате» отметили, что смартфоны с быстрой доставкой можно заказать на маркетплейсе «СберМегаМаркет».