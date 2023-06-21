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Техника и смартфоны Apple перестали быть доступными для заказа в Москве через «Самокат»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

«Самокат» прекратил доставлять жителям Москвы продукцию компании Apple.

В сервисе быстрой доставки товаров и продуктов из перечня исчезли смартфоны iPhone и другая «яблочная» продукция.

РИА Новости сделали запрос в компанию, где журналистам агентства ответили, что Apple в столичном регионе «почти закончились».

«Самокат» начал доставлять продукцию Apple в начале марта, время ожидания заказа около получаса.

Для заказа были доступны смартфоны iPhone 11, iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также наушники AirPods Pro, AirPods Pro 2 и смарт-часы Apple Watch SE.

В «Самокате» отметили, что смартфоны с быстрой доставкой можно заказать на маркетплейсе «СберМегаМаркет».

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