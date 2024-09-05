Техэксперт Заречнев посоветовал, как правильно использовать пауэрбанк

Пользователи часто делают ошибки при зарядке смартфонов с помощью пауэрбанков. Егор Заречнев, операционный директор сервиса «Павербанки МТС Юрент», поделился рекомендациями о том, как избежать проблем.

Он отметил, что важно убедиться, что пауэрбанк способен обеспечить необходимую мощность для конкретного устройства. Использование неподходящего внешнего аккумулятора может привести к медленной зарядке или даже повреждению гаджета.

Также нельзя оставлять пауэрбанк под воздействием высоких температур или на солнце, так как это может испортить его аккумулятор. Нельзя накрывать пауэрбанк во время зарядки или оставлять его в закрытых помещениях, таких как бардачок автомобиля, чтобы избежать перегрева.

Заречнев предупредил, что некачественные пауэрбанки могут перегреваться и представлять опасность. Они могут выдавать напряжение выше нормы, что может повредить аккумулятор смартфона. Поэтому важно приобретать устройства только у надежных продавцов.

Кроме того, использование несовместимых или некачественных зарядных кабелей может привести к проблемам с зарядкой. Он рекомендовал использовать оригинальные кабели.

Он также советовал не заряжать телефон от пауэрбанка в сумке, чтобы не повредить разъем. Чтобы продлить срок службы пауэрбанка, его нужно правильно заряжать и разряжать, поддерживая уровень заряда от 20% до 80%. Не стоит дожидаться, пока телефон разрядится до 0% — лучше начать зарядку при уровне 20%.

Источник: Газета.ру.