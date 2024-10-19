Техэксперт Руснак объяснил, как правильно сушить телефон, если он упал в воду

Если телефон упал в воду, важно сразу же его извлечь. Не следует пытаться заряжать устройство сразу после этого, так как это может вызвать серьезные повреждения.

Эксперт Александр Руснак из RuStore в беседе с Газетой.ру советует начать с того, чтобы аккуратно высушить устройство с помощью мягкой ткани или салфетки, обращая внимание на разъемы и порты. После этого стоит извлечь лоток для SIM-карты, избегая использования сжатого воздуха или моющих средств.

Далее можно проверить уровень водозащиты устройства, который можно найти в интернете. Например, устройства с защитой IP67 могут выдержать кратковременное погружение, а с IP68 — использование на глубине до 1,5 метра в течение 30 минут.

Перед извлечением SIM-карты нужно убедиться в отсутствии влаги на устройстве. Некоторые смартфоны имеют индикатор контакта с жидкостью, который может менять цвет при попадании воды.

Не рекомендуется использовать фен или другие источники горячего воздуха для сушки, так как это может повредить внутренние компоненты. Лучшим вариантом будет естественная сушка в прохладном и сухом месте. После всех процедур телефон следует оставить на ровной поверхности в теплом помещении и подождать минимум 5 часов перед включением или зарядкой.

Если телефон не включается или работает неправильно после всех мер, стоит обратиться в сервисный центр. Специалисты смогут провести диагностику, а самостоятельная разборка устройства может усугубить проблему.