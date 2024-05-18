Техэксперт Бизяев поведал, как продлить срок эксплуатации смартфона

Старший менеджер по мобильному оборудованию МегаФона, Павел Бизяев, поделился несколькими несложными советами, которые помогут увеличить срок службы гаджета и сэкономить деньги.

Одной из основных проблем современных смартфонов является хрупкость экранов. Бизяев рекомендует не экономить на защитных аксессуарах и использовать чехол из силикона, который выступает за пределы экрана.

Для тех, кто хочет обеспечить двойную защиту, он советует использовать чехол-книжку. Также, при покупке смартфона рекомендуется оформить страховку мобильного телефона.

Интенсивное использование смартфона может привести к его перегреву, что негативно сказывается на аккумуляторе и процессоре. Бизяев рекомендует давать устройству перерыв после продолжительного использования и избегать резких температурных перепадов. Также стоит обратить внимание на функцию обходной зарядки (Bypass Charging), которая помогает уменьшить нагрузку на аккумулятор.

Одной из наиболее распространенных причин покупки нового смартфона является снижение емкости аккумулятора. Бизяев рекомендует поддерживать заряд батареи на уровне от 20 до 80% в течение дня и избегать длительной зарядки на ночь. Также стоит уменьшить яркость экрана и отключить неиспользуемые службы, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор.

Регулярное обновление приложений и чистка памяти также играют важную роль в сохранении работоспособности смартфона. Обновления исправляют ошибки, повышают производительность и безопасность, а чистка памяти помогает системе запускать приложения без дополнительной нагрузки на процессор и аккумулятор.

В случае, если смартфон начинает работать медленно или некорректно, рекомендуется обратиться к специалистам по ремонту, которые могут заменить аккумулятор или дисплей по более низкой цене, чем покупка нового устройства. Восстановленные смартфоны также являются выгодным вариантом, так как их стоимость обычно ниже на 60% по сравнению с новыми устройствами, а также обеспечивается дополнительная гарантия.

Источник: Газета.ру.