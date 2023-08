Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin показали на видео

Первый трейлер футуристической игры «Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin» был представлен на Nickelodeon. Раскрыты детали логотипа и перечень платформ, на которых планируется выпустить проект. Важно напомнить, что информация о разработке этой ролевой экшен-игры стала известной в марте благодаря заявлениям вице-президента Paramount Global.

Студия Black Forest Games, которая знакома своим ремейком игры «Destroy All Humans!», берет на себя разработку игры, а издателем будет выступать THQ Nordic. В трейлере можно увидеть четыре свечи, из которых три постепенно затухают — это символизирует, что только один из Зеленых Черепашек остался в живых.

Один из соавторов Зеленых Черепашек, Кевин Истмен, подчеркивал, что они стремятся создать нечто особенное и далекое от стандартных проектов. Это объясняет выбор основы для игры в комиксе «The Last Ronin», который рассказывает взрослую и уникальную историю, в которой остается лишь один из братьев-черепашек.

Пока точная дата выпуска игры «TMNT: The Last Ronin» остается неизвестной, однако известно, что игра выйдет на нескольких платформах, включая PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Она обещает быть масштабной и крупнобюджетной, и некоторые вдохновения для нее черпаны из игры «God of War».