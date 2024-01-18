Tecno запустила в России свой первый мини-ПК Tecno по цене 47 тыс. рублей

Новый мини-ПК Tecno Mega Mini M1 получил компактный алюминиевый корпус и высокую производительность.

До 28 января российские пользователи могут оформить предзаказ на Mega Mini M1 по цене 47 000 рублей в магазинах электроники DNS. В ближайшем будущем устройство будет доступно для покупки у официальных партнеров Tecno.

На появление новинки в продаже обратил внимание портал ixbt.com. Mega Mini M1 имеет компактные размеры и весит всего 410 грамм. Внутри устройства установлен процессор Intel Core i5-12450H и 16 ГБ оперативной памяти DDR4 формата SO-DIMM, которую можно расширить до 64 ГБ.

Устройство оснащено быстрым SSD-накопителем емкостью 512 ГБ формата М.2 с интерфейсом PCIe 4.0, а также имеет возможность установки дополнительного накопителя объемом до 2 ТБ.

В Mega Mini M1 предусмотрены различные порты, включая два USB4, по одному USB 2.0 Type-A и USB 3.2 Gen2 Type-A, а также два HDMI и RJ-45. Эти порты обеспечивают удобство и гибкость подключения различных устройств.

Мини-ПК Tecno Mega Mini M1 предлагает пользователям высокую производительность и компактность, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ищет портативное и мощное решение для работы и развлечений.