TECNO запустила в РФ продажи смартфона TECNO SPARK 20 Pro+ за 24 тыс. рублей

Официальная стоимость устройства составляет 24 тыс. рублей, но на старте продаж компания предлагает сэкономить и купить смартфон за 19 тыс. рублей. Эта акция будет действовать до 11 марта. В продаже имеются стандартные белые и черные варианты цвета корпуса, а также золотистый и зеленый.

TECNO SPARK 20 Pro+ оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитой Corning Gorilla Glass 5.

Края дисплея загнуты на 56,5°, создавая эффект безрамочности. Под экраном находится сканер отпечатков пальцев, а умный виджет Dynamic Port расположен в зоне фронтальной камеры, отображая полезную информацию для пользователя, такую как уровень заряда батареи или информацию о входящем вызове.

Сердцем смартфона является чип MediaTek Helio G99 Ultimate, работающий в связке с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, TECNO SPARK 20 Pro+ обеспечивает продолжительную автономность.

Тыльная камера смартфона включает основной модуль с разрешением 108 Мп, макросенсор на 2 Мп и вспомогательный AI-датчик. Камера имеет различные режимы съемки, включая ночной режим Super Night и портретный режим с эффектом боке. Селфи-камера имеет разрешение 32 Мп.

TECNO SPARK 20 Pro+ также оснащен стереодинамиками с поддержкой DTS и Hi-Res, что позволяет увеличить громкость звука на 400% по сравнению с предыдущими моделями.