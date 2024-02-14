TECNO запустила в РФ 16-дюймовый ноутбук MEGABOOK K16 на базе Intel Alder Lake

Tecno представила ноутбук из серии Megabook K, который сочетает в себе высокую производительность и доступную цену.

Одной из главных особенностей Megabook K16 является его экран. С диагональю 16 дюймов и разрешением FullHD, он предлагает невероятно четкое и качественное изображение. Отличительной чертой экрана является его соотношение сторон 16:10 и занимающая 91% площади верхней панели.

Благодаря системе Tecno VOC с поддержкой DTS и стереодинамикам от Tecno Audio Lab мощностью 2,5 Вт, звук становится на 50% громче, чем в предыдущих моделях Megabook. Э

Ноутбук оснащен процессором Intel Core 12-го поколения i5-1235U с частотой до 4,40 ГГц. Он также имеет 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ, что обеспечивает быструю и эффективную работу с приложениями и файлами. Кроме того, ноутбук оснащен современной системой охлаждения, включающей большой вентилятор и четыре широких отверстия, обеспечивающие эффективное рассеивание тепла.

Батарея ноутбука емкостью 70 Вт·ч обеспечивает время работы до 17,5 часа без подзарядки. Это позволит пользователям работать и заниматься своими делами весь день, не беспокоясь о постоянном подключении к сети питания. Кроме того, корпус ноутбука выполнен из прочного металла.

В модель заявлено 7 портов для подключения различных устройств и сетевого кабеля. Кнопка включения ноутбука также встроена сканером отпечатка пальца, обеспечивая дополнительный уровень безопасности и защиты данных.

Технология OneLeap позволяет работать с ноутбуком в кросс-платформенном режиме и легко переносить данные между ноутбуком и смартфоном.

Новый Tecno Megabook K16 уже доступен для приобретения во множестве магазинов электроники, включая DNS и фирменный магазин Tecno на OZON.

Рекомендованная розничная цена составля 52 990 рублей, однако на старте продаж предлагается специальная скидка, и ноутбук можно приобрести по цене 49 990 рублей.