TECNO запустила скидки на свои смартфоны в России

TECNO, известный бренд смартфонов, готовится к праздникам и радует своих покупателей скидками на всю линейку продукции. Скидки могут достигать до 40% в зависимости от модели выбранного устройства.

Наиболее привлекательные предложения относятся к флагманской серии PHANTOM. Скидки на смартфоны этой серии могут достигать 20 000 рублей.

Например, TECNO PHANTOM X2 можно приобрести со скидкой 40% всего за 29 990 рублей. Этот смартфон имеет впечатляющие характеристики, включая 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, 64-мегапиксельную основную камеру и мощный чип Dimensity 9000.

Другой интересный вариант — смартфон CAMON 20 Premier 5G, доступный со скидкой 18% по цене 32 990 рублей. Он оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с матричной стабилизацией Sensor-Shift OIS и 108-мегапиксельным широкоугольным макрообъективом.

Также, смартфоны из линеек POVA и SPARK предлагаются по выгодным ценам со скидками до 20%. Например, POVA 5 Pro 5G с 8/256 ГБ памяти доступен по цене 21 490 рублей, а SPARK Go 2024 с двойными стереодинамиками и интерфейсом Dynamic Port стоит всего 6990 рублей.