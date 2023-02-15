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Tecno в РФ начала продажи нового смартфона Tecno Phantom X2 Pro по цене 59 990 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 71 Опубликовано

На российском рынке смартфонов стала доступна новинка, которая обойдется первым покупателям по сниженной цене.

Tecno в РФ начала продажи нового смартфона Tecno Phantom X2 Pro по цене от 59 990 рублей, но эта стоимость будет актуальна для первых покупателей. Ранее стартовая цена аппарата была объявлена в 65 990 рублей.

Этот смартфон выделяется на фоне других наличием блока камеры с выдвижным портретным объективом. Разрешение портретного модуля составляет 50 Мп, а фокусное расстояние 65 мм.

Tecno в РФ начала продажи нового смартфона Tecno Phantom X2 Pro по цене 59 990 рублей

Заявлена диафрагма F/1,49 и глубина резкости 18,9 см. Еще доступно оптическое приближение 2,5Х и имеется художественный эффект боке для фото и видео. Что касается основной камеры, то она получила модули 50 и 13 Мп, а для селфи доступна камера на 32 Мп.

Процессор в новинке MediaTek Dimensity 9000 5G, экран имеет диагональ 6,8 дюйма и выполнен по технологии AMOLED. Его разрешение 1080 х 2400 точек, а частота обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Также стоит отметить алюминиевый корпус и стеклянную заднюю панель.

Tecno в РФ начала продажи нового смартфона Tecno Phantom X2 Pro по цене 59 990 рублей

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