TECNO Spark Go 2021 с аккумулятором 5000 мАч запущен в Нигерии

После запуска TECNO Spark Go 2021 в Индии китайский производитель телефонов незаметно запустил телефон в Нигерии. Смартфон пришел на смену модели Spark Go 2020 и имеет новый дизайн. Он поставляется с такими характеристиками, как система с двумя задними камерами и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Цена TECNO Spark Go 2021 в Нигерии составляет 46 299 N (~ 113 долл. США) . Это немного дороже, чем индийская цена в 7299 драм (~ 98 долларов). Смартфон выпускается в нескольких оттенках, включая синий и оранжевый.

Как было сказано выше, наиболее значительным обновлением по сравнению с предшественником является дизайн. Телефон имеет текстурированную заднюю часть с логотипом TECNO SPARK под объективом камеры. Он оснащен 6,52-дюймовым дисплеем TFT IPS Dot Notch с разрешением HD + (720 x 1600 пикселей). Несмотря на то, что у него современное соотношение сторон 20: 9, у устройства более толстая рамка вокруг экрана. Экран имеет яркость 480 нит и плотность пикселей 269 PPI.

Смартфон имеет двойную камеру с улучшенным ИИ на задней панели с основным датчиком 13 МП и датчиком глубины 0,3 МП. Впереди у него есть 8-мегапиксельная камера для селфи. Телефон может снимать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

Он питается от чипсета MediaTek Helio A20 и имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Хранилище можно расширить с помощью карты microSD до 128 ГБ. В нем установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч, которая, как утверждается, обеспечивает до 36 дней работы в режиме ожидания. Он имеет сканер отпечатков пальцев на задней панели и поддерживает разблокировку лица для дополнительной безопасности. Он работает на Android 10 Go Edition и имеет поверх него HiOS v6.2.

Источник — Astera.