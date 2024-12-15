Tecno Spark Go 1 стал лидером списка ТОП-10 лучших смартфонов от 6,5 до 80 тыс. рублей

В России подготовили и представили новый рейтинг, в котором значится 10 моделей смартфонов. В этот раз при составлении рейтинга называли лучшие смартфоны в ценовой категории от 6,5 до 80 тыс. рублей

На первом месте оказалась модель Tecno Spark Go 1, которая была признана лучшим ультрабюджетным смартфоном в РФ. Его стоимость составляет 6 500 рублей, а среди характеристик стоит отметить HD-экран на 120 Гц, 13 Мп камеру и стереодинамики.

Вторую строчку с ценником 12 800 рублей занял аппарат Honor X7b, у которого есть тройная камера (108, 5 и 2 Мп), батарея на 6000 мАч, экран с частотой 90 Гц и процессор Snapdragon 680.

В тройке составленного ТОП-10 расположился Tecno Camon 30. Смартфон стоимостью 16 700 рублей оснащен MOLED-экраном на 120 Гц, чипом MediaTek Helio G99 и аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой 70 Вт.

Четвертое и пятое место вТОП-10 по версии портала «Палач» оказалось за Infinix Zero 40 и Poco X6 Pro. Их стоимость на российском рынке стартует от 22 200 и 27 700 рублей. Первый имеет имеет тройную камеру (108, 50 и 2 Мп) и изогнутый экран, с похожими характеристиками на Tecno Camon 30.

Второй оснащен субфлагманским чипом MediaTek Dimensity 8300 Ultra и AMOLED-экраном с разрешением 1,5К и частотой 120 Гц.

Следующимим в списке оказались: Honor 200 (32 900 руб.), Realme GT 6T (43 800 руб.), Honor 200 Pro (52 900 руб.), iPhone 15 (71 1 00 руб.) и Honor Magic 6 Pro (79 900 руб.).