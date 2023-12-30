Tecno Spark 20 Pro+ появился на официальном сайте компании Tecno

В ноябре Tecno выпустила модель Spark 20C, а в этом месяце последовали Spark 20 и Spark 20 Pro. Однако семейство телефонов еще не полностью завершено — на подходе самая продвинутая модель Tecno Spark 20 Pro+.

Теперь этот телефон представлен на официальном веб-сайте Tecno, хотя все его характеристики пока не разглашены, и дата его выхода остается неизвестной.

Tecno Spark 20 Pro+ оснащен изогнутым дисплеем с диагональю 6,78 дюйма и разрешением FHD+, который обеспечивает высокую частоту обновления 120 Гц и яркость 1000 нит. На передней панели имеется вырез под 32-мегапиксельную селфи-камеру, снабженную собственной двойной LED-вспышкой.

Телефон также включает функцию, аналогичную Dynamic Island от Apple, называемую «Dynamic Port», которая позволяет отображать уведомления, информацию о вызовах, состояние зарядки и другие данные.

Устройство работает на чипсете MediaTek Helio G99 Ultimate, предположительно, это разгонная версия Helio G99. Оно оснащено 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

На задней панели телефона размещена тройная камера с ведущим 108-мегапиксельным основным сенсором, хотя подробности о других сенсорах пока не раскрыты. Рядом с камерой находится двойная LED-вспышка.

Прочность обеспечивается степенью защиты IP53 от пыли и воды, а работу телефона обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Стоит отметить, что Pro+ работает на последней версии операционной системы Android 14 изначально.

Tecno Spark 20 Pro+ будет доступен в четырех уникальных цветовых вариантах: Temporal Orbits, Lunar Frost, Radiant Starstream и Magic Skin 2.0 Green (с задней панелью, имитирующей кожу). Хотя цена пока не подтверждена, ожидается, что она будет конкурентоспособной в своей категории.