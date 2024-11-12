TECNO снижает цены на смартфоны SPARK и ноутбук K16S до конца ноября

Компания TECNO анонсировала скидки на свои устройства в ноябре. В рамках акции можно приобрести смартфоны серий SPARK и CAMON, а также ноутбук MEGABOOK K16S по более низким ценам в магазинах сети DNS.

Ноутбук TECNO MEGABOOK K16S с процессором AMD Ryzen 5 5625U и конфигурацией 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD теперь доступен за 37 999₽ (на 10 000₽ дешевле обычной цены). Также есть версия с 8 ГБ и 256 ГБ SSD за 35 999₽.

Смартфоны из серии SPARK также попали под акцию. Модель SPARK 30 с экраном FHD+ и процессором MediaTek G91 можно приобрести от 13 990₽. Более продвинутая версия SPARK 30 Pro с AMOLED-экраном 120 Гц и процессором MediaTek G100 стоит от 16 990₽. Вариант SPARK 30C с камерой на 48 МП продается от 10 490₽.

Кроме того, скидки касаются и смартфонов CAMON 30S. Модель CAMON 30S с камерой на 100 МП и покрытием, меняющим цвет под ультрафиолетом, предлагается от 19 990₽. Смартфон CAMON 30S Pro с беспроводной зарядкой и чехлом из экокожи можно купить за 25 990₽.

Все предложения будут действовать до конца ноября.