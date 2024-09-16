TECNO скоро представит смартфон Spark 30 с улучшенной камерой и экраном

Бренд TECNO скоро проведет презентацию нового смартфона и если верить источникам, новинка станет улучшенной версией смартфона Spark 30C, но в отличие от последнего в модели акцент будет сделан на камеру и экран.

Недавно портал Passionateekz представил рендеры и ключевые характеристики нового бюджетного смартфона TECNO Spark 30.

TECNO Spark 30 будет оснащён 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. За производительность будет отвечать процессор Mediatek Helio G91, а также 8 ГБ оперативной памяти. Выбор объёма накопителя составит 128 или 256 ГБ, который можно будет расширить с помощью карты microSD.

На задней панели расположится 64-мегапиксельная основная камера, дополненная датчиком глубины и ещё одним модулем.

Фронтальная камера, встроенная в экран, будет иметь разрешение 13 Мп. Среди других характеристик – аккумулятор на 5000 мАч с 18-ваттной зарядкой и прошивка HiOS на базе Android 14. Смартфон будет доступен в чёрном и белом цветах, но о сроках презентации и ценах информации пока нет.