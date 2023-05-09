Tecno представила смартфон Camon 20 Premier 5G с новым процессором MediaTek и 108-Мп камерой

Tecno Camon 20 Premier 5G в первую очередь понравится людям, которые ценят в смартфонах дизайн и используемые материалы.

В новом смартфоне от Tecno уделили большое внимание отделке. Так, блок камеры выполнен из «нанокристаллической керамики», а задняя панель получила текстуру под кожу. На презентации отметили, что на полировку всех деталей используемых в отделке смартфона в общей сложности уходит 56 часов.

В основе Tecno Camon 20 Premier 5G лежит процессор Dimensity 8050 и 8 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти в аппарате используется 512 ГБ.

Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,67-дюйма, его разрешение 2400х1080 пикселей, а частота кадров 120 Гц. Сканер отпечатка пальца установлен под экраном, в верхней части расположен 32 Мп датчик изображения. На задней панели размещен 50 Мп модуль основной камеры с диафрагмой F/1,8, причем этот объектов получил стабилизацию за счет сдвига матрицы.

Также основная камера получила сверхширокоугольный объектив с диафрагмой F/2,4 и 2 Мп сенсор для измерения глубины сцены. Питание аппарата осуществляет встроенный аккумулятор на 5000 мАч, его можно заряжать блоком питания мощностью 45 Вт. Цену на Tecno Camon 20 Premier 5G пока не объявили, также пока неизвестно, когда он поступит в продажу.