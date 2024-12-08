TECNO представила новые технологии для камер своих флагманов

На мероприятии Future Lens 2024 в Китае бренд TECNO представил новые технологии, предназначенные для улучшения фотовозможностей своих флагманских смартфонов в 2025 году. Первый флагман с представленными возможностями будет представлен уже в следующем году.

Основное внимание было уделено матрице TECNO Imaging Matrix и двум инновационным технологиям обработки изображений.

Матрица TECNO Imaging Matrix работает в четыре этапа, которые называются слоями. Первый слой — аппаратный, включает в себя датчик технического зрения на основе событий (EVS), ISP-чип, CMOS-матрицу и другие компоненты устройства. Второй слой — деконструкция, где данные обрабатываются с помощью десяти специальных алгоритмов. Третий слой — реконструкция, где данные объединяются с использованием искусственного интеллекта. Четвёртый слой — программный, который отвечает за финальную обработку с помощью программного обеспечения камеры.

Одна из новых технологий, EVS Dynamic Snapshot, комбинирует датчик EVS с традиционной матрицей CMOS. Датчик EVS фиксирует движущиеся объекты, а сенсор камеры обрабатывает неподвижные изображения и цветовые данные, объединяя информацию для создания «идеально сфокусированного» кадра.

Вторая технология, Tap Any Zoom Dual Prism Telephoto, улучшает качество съёмки удалённых объектов. Она использует модуль двойного перископа с оптической стабилизацией и специальным алгоритмом.

Двойное нажатие на объект в видоискателе автоматически настраивает зум и кадрирование. Новый датчик TECNO также поддерживает «сшивание» изображений, что позволяет захватывать более крупные кадры.