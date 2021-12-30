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Tecno представила 6,8-дюймовый смартфон Spark 8 Pro с АКБ на 5000 мАч

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Стоимость нового смартфона составит 140 долларов и предлагаться на рынке он будет в единственной конфигурации.

Tecno представила 6,8-дюймовый смартфон Spark 8 Pro с АКБ на 5000 мАч в версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

В смартфоне разрешение экрана составляет FHD+ и для селфи камеры в нем имеется отверстие, где располагается камера разрешением 8 Мп.

На задней панели установлена камера с тремя модулями во главе с 48-мегапиксельным датчиком. Основой стал процессор Helio G85 от MediaTek.

Автономность будет обеспечивать батарея с поддержкой 33-ватной зарядки. Среди других характеристики стоит отметить наличие обычного разъёма для наушников, бокового сканера и ОС Android 11 с оболочкой HiOS 7.6.

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