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Tecno представил «лунную версию» смартфона Spark 10 Pro за $144

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В марте текущего года компания Tecno представила бюджетный смартфон Spark 10 Pro в трех различных цветовых вариантах: Lunar Eclipse, Pearl White и Starry Black. В настоящее время производитель сообщил о специальной версии этого устройства, которая получила название Spark 10 Pro Moon Explorer Edition.

Tecno представил «лунную версию» смартфона Spark 10 Pro за $144

Одной из заметных особенностей Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition является его двухцветная задняя панель, на которой сочетаются черный и белый цвета, воссоздавая поверхность Луны. Эта панель изготовлена из экокожи.

С технической точки зрения Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition оснащен 6,78-дюймовым дисплеем Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Задняя камера оснащена 50-мегапиксельным основным датчиком с поддержкой искусственного интеллекта, в то время как разрешение передней камеры составляет 32 МП. Производительность смартфона обеспечивается процессором Helio G88, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а также поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition уже доступен для предварительного заказа в Индии по цене около 144 долларов.

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