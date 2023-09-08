Tecno представил «лунную версию» смартфона Spark 10 Pro за $144

В марте текущего года компания Tecno представила бюджетный смартфон Spark 10 Pro в трех различных цветовых вариантах: Lunar Eclipse, Pearl White и Starry Black. В настоящее время производитель сообщил о специальной версии этого устройства, которая получила название Spark 10 Pro Moon Explorer Edition.

Одной из заметных особенностей Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition является его двухцветная задняя панель, на которой сочетаются черный и белый цвета, воссоздавая поверхность Луны. Эта панель изготовлена из экокожи.

С технической точки зрения Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition оснащен 6,78-дюймовым дисплеем Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Задняя камера оснащена 50-мегапиксельным основным датчиком с поддержкой искусственного интеллекта, в то время как разрешение передней камеры составляет 32 МП. Производительность смартфона обеспечивается процессором Helio G88, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а также поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition уже доступен для предварительного заказа в Индии по цене около 144 долларов.