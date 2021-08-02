Tecno POVA 2 запущен в Индии с Helio G85

Компания Tecno India представила в Индии смартфон Tecno POVA 2. Как следует из названия, он стал преемником последнего оригинального смартфона Tecno POVA, дебютировавшего в прошлом году в Китае. Некоторые из основных достоинств POVA 2 включают чипсет Helio G85 и аккумулятор емкостью 7000 мАч.
В POVA 2 красуется массивный дисплей панели 6,9-дюймовый ЖК — дисплей, который производит разрешение Full HD + 1080 х 2460 пикселей. В устройстве предустановлена HiOS 7.6 на базе ОС Android 11. Кнопка питания, доступная на правом краю устройства, интегрирована со сканером отпечатков пальцев.
Чипсет Helio G85 присутствует под капотом POVA 2. Устройство поставляется с 4 Гб / 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб / 128 Гб памяти. Для большего объема памяти предусмотрен специальный слот для карт памяти microSD.
Его 8-мегапиксельная фронтальная камера сочетается с двойной светодиодной вспышкой. Его система задней камеры имеет 48-мегапиксельную основную камеру, пару 2-мегапиксельных линз для эффектов глубины и макросъемки, а также объектив AI. Установка задней камеры сопровождается четырехдиапазонной вспышкой. Он предлагает другие функции, такие как поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB-C и порт для наушников 3,5 мм.
Варианты Tecno POVA 2, такие как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища, в Индии оцениваются в 10499 рупий (~ 141 доллар США) и 12 499 рупий (~ 168 долларов США) соответственно. Цена включает купон на 500 рупий. Он будет доступен для покупки через Amazon India с 12:00 5 августа. Его можно будет купить в черном, серебряном и синем цветах.
Источник — Astera.