Tecno POVA 2 запущен в Индии с Helio G85

Компания Tecno India представила в Индии смартфон Tecno POVA 2. Как следует из названия, он стал преемником последнего оригинального смартфона Tecno POVA, дебютировавшего в прошлом году в Китае. Некоторые из основных достоинств POVA 2 включают чипсет Helio G85 и аккумулятор емкостью 7000 мАч.

В POVA 2 красуется массивный дисплей панели 6,9-дюймовый ЖК — дисплей, который производит разрешение Full HD + 1080 х 2460 пикселей. В устройстве предустановлена ​​HiOS 7.6 на базе ОС Android 11. Кнопка питания, доступная на правом краю устройства, интегрирована со сканером отпечатков пальцев.

Чипсет Helio G85 присутствует под капотом POVA 2. Устройство поставляется с 4 Гб / 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб / 128 Гб памяти. Для большего объема памяти предусмотрен специальный слот для карт памяти microSD.

Его 8-мегапиксельная фронтальная камера сочетается с двойной светодиодной вспышкой. Его система задней камеры имеет 48-мегапиксельную основную камеру, пару 2-мегапиксельных линз для эффектов глубины и макросъемки, а также объектив AI. Установка задней камеры сопровождается четырехдиапазонной вспышкой. Он предлагает другие функции, такие как поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB-C и порт для наушников 3,5 мм.

Варианты Tecno POVA 2, такие как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища, в Индии оцениваются в 10499 рупий (~ 141 доллар США) и 12 499 рупий (~ 168 долларов США) соответственно. Цена включает купон на 500 рупий. Он будет доступен для покупки через Amazon India с 12:00 5 августа. Его можно будет купить в черном, серебряном и синем цветах.

Источник — Astera.