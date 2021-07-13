Ранее на этой неделе официальный представитель TECNO сообщил о появлении смартфона POVA 2. Это преемник Pova, который был запущен в прошлом году и будет поставляться с колоссальным аккумулятором на 7000 мАч.

В своем официальном твиттере Ариджит Талапатра, генеральный директор индийского филиала Transsion Holding, поделился тизером предстоящего POVA 2. На плакате с изображениями руководитель сообщил, что устройство будет питается от массивной аккумуляторной батареи емкостью 7000 мАч, что, вероятно, является одной из его основных особенностей. Тизер также предлагал нам взглянуть на грядущий смартфон.

На данный момент POVA 2 уже доступен на Филиппинах и продается в одном варианте с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения. Он был запущен в регионе по цене 7 990 филиппинских песо (примерно 11 820 индийских рупий), поэтому мы можем ожидать, что цены примерно в том же диапазоне для индийского рынка. Хотя в настоящее время неизвестно, будет ли устройство запущено в Индии в нескольких конфигурациях или со спецификациями, отличными от его предыдущего запуска на Филиппинах.

Тем не менее, мы имеем представление о его характеристиках благодаря предыдущему запуску. На передней панели устройства установлен 6,9-дюймовый ЖК-дисплей FHD + с перфорированной селфи-камерой. Под капотом находится SoC MediaTek Helio G85 в сочетании с графическим процессором Mali G52. На задней панели установлена ​​четырехъядерная камера с 48-мегапиксельной основной камерой, 2-мегапиксельным макроснимком, 2-мегапиксельным датчиком глубины и еще одним 2-мегапиксельным AI-объективом. Его огромный аккумулятор на 7000 мАч также поддерживает быструю зарядку 18 Вт и был доступен в нескольких цветовых вариантах.

Источник — Astera.