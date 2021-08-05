Китайский производитель телефонов Tecno выходит на новые рынки, запустив несколько телефонов в Индии, Нигерии, Пакистане и других регионах. Теперь компания представила в Нигерии еще один бюджетный смартфон, получивший название Tecno POP 5P. Смартфон пришел на смену оригинальному POP 5 и имеет больший дисплей и большую батарею.

Tecno POP 5P в настоящее время доступен на торговом портале JUMIA за 44 000 NGN (~ 107 долларов США). Он поставляется с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Он имеет разные цветовые варианты, в том числе оттенок розового золота.

Смартфон изготовлен из поликарбоната, его дизайн практически не отличается от своего предшественника. Он оснащен большим 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением HD + (720 x 1600 пикселей). Несмотря на современный дизайн, у телефона по-прежнему толстые рамки со всех сторон.

Он оснащен системой с двумя 5-мегапиксельными камерами сзади и одной 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Устройство поддерживает Face Unlock и сканер отпечатков пальцев для дополнительной безопасности. Он оснащен четырехъядерным чипсетом в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ расширяемой памяти.

Одна из его главных особенностей — массивная батарея. Аккумуляторная батарея телефона увеличена до 5000 мАч по сравнению с емкостью 4000 мАч у предшественника.

Источник — Astera.