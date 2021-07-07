24 июня Tecno анонсировала Tecno Phantom X как свой первый смартфон премиум-класса. Теперь он доступен для покупки на развивающихся рынках, таких как Нигерия.

Tecno Phantom X имеет 6,57-дюймовый S-AMOLED FHD+ дисплей, который предлагает 19.5;9 и частота обновления 90Гц. Это первый телефон компании с дисплеем с изогнутыми краями и встроенным датчиком отпечатков пальцев.

Для съемки селфи он имеет 48-мегапиксельную + 8-мегапиксельная двойная камера для селфи. На задней панели телефона установлена ​​основная камера на 50 мегапикселей, сверхширокоугольный объектив на 8 мегапикселей с углом обзора 120 градусов и 13-мегапиксельная портретная камера с четырехдиапазонной вспышкой.

Phantom X управляется чипом Helio G95 и загружается в ОС Android 11, на которую накладывается скин HiOS компании. Телефон предлагает пользователям 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ встроенной памяти. Телефон поддерживает быструю зарядку 33 Вт для своей батареи 4700 мАч. Он предлагает другие функции, такие как технология жидкостного охлаждения, порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм.

Tecno Phantom X прибыл в Нигерию по цене 228 000 н.г. (~ 555 долларов США). В Кении он стоит 49 999 KES (~ 460 долларов США). Его можно приобрести в двух цветах, таких как «Звездная ночь» и «Лето Моне».

Источник — Astera.