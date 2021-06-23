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Tecno Phantom X официально подтвержден

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Пара утечек, обнаруженных вчера, раскрыли существование высококлассного телефона Tecno под названием Phantom X. Сегодня африканские подразделения Tecno Mobile, такие как Кот-д’Ивуар, Республика Конго и Гана, начали дразнить появление смартфона. Один из списков показывает, что с сегодняшнего дня на телефон можно оформить предзаказ.

Подразделение Tecno в Демократической Республике Конго (ДРК) в настоящее время получает предварительные заказы на Phantom X. Те, кто предварительно заказывает устройство за 10 долларов, получат такие бесплатные вещи, как динамик Tecno S2 Bluetooth и бутылку вина.

Tecno Phantom X официально подтвержден
Вот тизер Phantom X, выпущенный крылом Tecno в Гане. Его подразделение Берега Слоновой Кости уже поделилось с выше показанным плакатом, чтобы продемонстрировать впечатляющий дизайн. Модель Phantom X разработана Алексом Мабиллем, бывшим дизайнером Dior. Компания подтвердила, что в телефоне есть панель AMOLED с поддержкой разрешения Full HD+.

Ожидается, что телефон будет выпущен в июле, но точной даты нет. Поскольку последняя дата предварительного заказа устройства — 30 июня, вполне вероятно, что телефон может дебютировать 1 июля.

Источник — Astera.

Tecno Phantom X
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