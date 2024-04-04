TECNO объявила о скидках на свои смартфоны, флагман подешевел на 40%

Компания TECNO запустила специальную распродажу ко Дню космонавтики, где смартфоны бренда доступны со скидкой до 40%.

Самая большая скидка в размере 40% предоставляется на флагманский смартфон TECNO PHANTOM X2, который теперь доступен за 29 990 рублей.

Эта модель оснащена 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 9000, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки и 64-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией изображения.

Смартфон CAMON 20 Premier 5G с 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 8050, 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией и 108-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой предлагается со скидкой 18% за 32 990 рублей.

Также по сниженной цене доступны смартфоны линеек POVA и SPARK. Распродажа действует до 11 апреля в магазинах официальных партнёров TECNO по всей России.