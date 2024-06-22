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TECNO начала в РФ продажи лимитированных CAMON 30 LOEWE. Design Edition

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Бренд TECNO в конце мая представил в России специальную серию смартфонов CAMON 30 LOEWE. Design Edition. Эти смартфоны отличаются уникальным дизайном, который разработан совместно с немецким премиальным брендом техники Loewe.

TECNO начала в РФ продажи лимитированных CAMON 30 LOEWE. Design Edition

В серии CAMON 30 LOEWE. Design Edition особое внимание уделяется экологии. Задняя часть смартфонов изготовлена из экокожи, которая создана из переработанной кофейной гущи без использования вредных веществ. Зеленый цвет этой задней панели вдохновлен процессом созревания кофейных листьев.

TECNO начала в РФ продажи лимитированных CAMON 30 LOEWE. Design Edition

Оба смартфона получили 6,8-дюймовый AMOLED-экран с высокой частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 нит. Модель CAMON 30 5G оснащена процессором Dimensity 7020, а CAMON 30 получил процессор MediaTek Helio G99 Ultimate. В задней камере обеих моделей есть основной сенсор с разрешением 50 мегапикселей и оптической стабилизацией изображения. Фронтальная камера также имеет высокое разрешение в 50 Мп.

TECNO начала в РФ продажи лимитированных CAMON 30 LOEWE. Design Edition

Модель TECNO CAMON 30 LOEWE. Design Edition уже доступна для покупки по цене от 21 990 рублей, в зависимости от выбранной конфигурации. А CAMON 30 5G LOEWE. Design Edition станет доступен немного позже и будет стоить 27 990 рублей.

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