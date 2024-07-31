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TECNO CAMON 30S Pro стал первым смартфоном бренда с беспроводной зарядкой

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Компания TECNO представила свой первый смартфон CAMON 30S Pro, поддерживающий функцию беспроводной зарядки.

TECNO CAMON 30S Pro стал первым смартфоном бренда с беспроводной зарядкой

Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, разрешением Full HD+ и поддержкой DCI-P3. Впереди расположена 50-мп фронталка.

Основная камера также имеет сенсор Sony IMX896 на 50 Мп с оптической стабилизацией.

За работу отвечает новый чип MediaTek Helio G100 в паре с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб памяти. Присутствует 5G, NFC, IR-порт.

TECNO CAMON 30S Pro стал первым смартфоном бренда с беспроводной зарядкой

Большой аккумулятор на 5000 мАч поддерживает 45-ваттную проводную и 20-ваттную беспроводную зарядку.

Помимо этого, CAMON 30S Pro получил OLED-дисплей с ШИМ 2160 Гц и яркостью 1300 нит.

Подробности о цене и дате продаж пока не разглашаются. CAMON 30S Pro стал первым смартфоном TECNO с функцией беспроводной зарядки.

TECNO CAMON 30S Pro стал первым смартфоном бренда с беспроводной зарядкой TECNO CAMON 30S Pro стал первым смартфоном бренда с беспроводной зарядкой

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