TECNO CAMON 30S Pro стал первым смартфоном бренда с беспроводной зарядкой

Компания TECNO представила свой первый смартфон CAMON 30S Pro, поддерживающий функцию беспроводной зарядки.

Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, разрешением Full HD+ и поддержкой DCI-P3. Впереди расположена 50-мп фронталка.

Основная камера также имеет сенсор Sony IMX896 на 50 Мп с оптической стабилизацией.

За работу отвечает новый чип MediaTek Helio G100 в паре с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб памяти. Присутствует 5G, NFC, IR-порт.

Большой аккумулятор на 5000 мАч поддерживает 45-ваттную проводную и 20-ваттную беспроводную зарядку.

Помимо этого, CAMON 30S Pro получил OLED-дисплей с ШИМ 2160 Гц и яркостью 1300 нит.

Подробности о цене и дате продаж пока не разглашаются. CAMON 30S Pro стал первым смартфоном TECNO с функцией беспроводной зарядки.