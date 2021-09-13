TECNO CAMON 18 представит мощные камеры с 60-кратным зумом вместе с новым Helio G96

TECNO CAMON 18 очень скоро встретиться с нами. И сегодня мы получили несколько фотографий последней модели CAMON от TECNO, которая, вероятно, будет выпущена примерно в начале октября. У нас по-прежнему не так много подробностей о телефоне, но рендер показывает настройку с тремя камерами и стильный хромированный цвет. Как вы можете видеть на изображении ниже, ключевой особенностью будущего телефона станет 60-кратный зум , который будет сочетаться с запатентованной технологией TECNO AI TAIVOS. Говорят, что новая камера позволяет делать значительно лучшие фотографии, чем ее предшественник.

Утечка деталей камеры TECNO CAMON 18

Тройная камера CAMON 18 будет иметь диапазон диафрагмы от f / 1,6 до 3,5 и объектив от 16 до 135 мм. Камеры, кажется, не сильно выступают, и общий дизайн выглядит довольно чистым с закругленными углами. Мы также можем увидеть датчик отпечатков пальцев, удобно расположенный сбоку, который в последние пару лет становится все более распространенным среди смартфонов.

Ну, это было о его дизайне. Но у нас также есть подробности об оборудовании CAMON 18.

У нас есть информация, что TECNO CAMON 18 Premier будет первым телефоном, который будет выпущен на африканском рынке с последним чипом Mediatek Helio G96 . А с камерой с 60-кратным зумом сзади CAMON 18, кажется , сместил фокус в сторону лучшей фотографии.

Выпуск Tecno CAMON 18

Что касается даты выпуска, CAMON 18 Premier появится где-то в октябре. Пока не было опубликовано никаких подробностей о ценах или его доступности, поэтому нам придется подождать, пока более подробная информация будет выпущена ближе к дате запуска. Цвета, представленные выше, выглядят интересно, но при запуске может быть больше вариантов.