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TECNO CAMON 18 представит мощные камеры с 60-кратным зумом вместе с новым Helio G96

TECNO CAMON 18 представит мощные камеры с 60-кратным зумом вместе с новым Helio G96
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TECNO CAMON 18 очень скоро встретиться с нами. И сегодня мы получили несколько фотографий последней модели CAMON от TECNO, которая, вероятно, будет выпущена примерно в начале октября. У нас по-прежнему не так много подробностей о телефоне, но рендер показывает настройку с тремя камерами и стильный хромированный цвет. Как вы можете видеть на изображении ниже, ключевой особенностью будущего телефона станет 60-кратный зум , который будет сочетаться с запатентованной технологией TECNO AI TAIVOS. Говорят, что новая камера позволяет делать значительно лучшие фотографии, чем ее предшественник.

Утечка деталей камеры TECNO CAMON 18

TECNO CAMON 18 представит мощные камеры с 60-кратным зумом вместе с новым Helio G96

Тройная камера CAMON 18 будет иметь диапазон диафрагмы от f / 1,6 до 3,5 и объектив от 16 до 135 мм. Камеры, кажется, не сильно выступают, и общий дизайн выглядит довольно чистым с закругленными углами. Мы также можем увидеть датчик отпечатков пальцев, удобно расположенный сбоку, который в последние пару лет становится все более распространенным среди смартфонов.

Ну, это было о его дизайне. Но у нас также есть подробности об оборудовании CAMON 18.

У нас есть информация, что TECNO CAMON 18 Premier будет первым телефоном, который будет выпущен на африканском рынке с последним чипом Mediatek Helio G96 . А с камерой с 60-кратным зумом сзади CAMON 18, кажется , сместил фокус в сторону лучшей фотографии.

Выпуск Tecno CAMON 18

Что касается даты выпуска, CAMON 18 Premier появится где-то в октябре. Пока не было опубликовано никаких подробностей о ценах или его доступности, поэтому нам придется подождать, пока более подробная информация будет выпущена ближе к дате запуска. Цвета, представленные выше, выглядят интересно, но при запуске может быть больше вариантов.

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