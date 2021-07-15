TECNO CAMON 17, 17 Pro запущен в Индии с дисплеями 90 Гц и чипами MediaTek

TECNO официально представила серию TECNO CAMON 17 в Индии. Бренд представил для страны две модели, а именно TECNO CAMON 17 и TECNO CAMON 17 Pro. Эти телефоны предлагают дисплеи с высокой частотой обновления, наборы микросхем MediaTek, камеры с высоким разрешением и большие батареи.

TECNO 17 оснащен 6,6-дюймовой ЖК-панелью с дырочками и разрешением 720 x 1600 пикселей, 267 пикселей на дюйм и частотой обновления 90 Гц. Пиковая яркость экрана составляет 450 нит, а площадь экрана составляет 90%.

Принимая во внимание, что TECNO 17 Pro щеголяет немного большей 6,8-дюймовой ЖК-панелью с дырочками с лучшим разрешением 1080 x 2460 пикселей (FHD +), 395 PPI и частотой обновления 90 Гц. Дисплей даже ярче при пиковой яркости 500 нит, но его соотношение экрана к корпусу ниже 82%.

Говоря о кремнии, ванильная модель оснащена SoC MediaTek Helio G85, а вариант Pro поставляется с SoC MediaTek Helio G95. Оба имеют 128 ГБ встроенной памяти в Индии. Тем не менее, последний телефон поставляется с 8 ГБ оперативной памяти, а не с 6 ГБ в первом.

Что касается оптики, CAMON 17 имеет тройную камеру на 48 МП (ширина) + 2 МП (глубина) + датчик QVGA (AI) на задней панели и 16-мегапиксельную селфи-камеру. С другой стороны, CAMON 17 Pro оснащен четырьмя камерами на задней панели, состоящими из основного датчика на 64 МП, сверхширокого блока на 8 МП, датчика глубины на 2 МП и монохромного датчика на 2 МП. Для селфи и видеозвонков в телефоне используется 48-мегапиксельная камера.

Что касается подключения, дуэт поддерживает две SIM-карты, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS и разъем для наушников 3,5 мм. Интересно, что в ванильной версии красуется порт MicroUSB вместо порта USB Typ-C, как в версии Pro. Они оснащены слотом для карт MicroSD и важными датчиками, такими как датчик отпечатков пальцев, датчик внешней освещенности, акселерометр и датчик приближения. Кроме того, Pro получил компас и стереодинамики.

И последнее, но не менее важное: TECNO CAMON 17 и TECNO CAMON 17 Pro работают под управлением HiOS 7.6 на базе Android 11 и имеют аккумулятор емкостью 5000 мАч. Первый ограничен зарядкой 18 Вт, тогда как второй поддерживает быструю зарядку 33 Вт.

Источник — Astera.