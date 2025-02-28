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Tecno анонсировала самый тонкий в мире смартфон Spark Slim

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Компания Tecno представила новый смартфон Spark Slim, который стал самым тонким в мире с толщиной всего 5,75 мм. Он оснащён двумя камерами по 50 Мп и аккумулятором ёмкостью 5200 мАч.

Tecno анонсировала самый тонкий в мире смартфон Spark Slim

Однако стоит отметить, что это всего лишь концепт, и дата выпуска устройства пока не известна. На выставке MWC будут доступны демонстрационные образцы, но вряд ли мы увидим телефон в продаже в его нынешнем виде.

Spark Slim имеет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями, разрешением 1224p и частотой обновления 144 Гц. Дисплей может достигать яркости 4500 нит, а фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Вт.

Tecno анонсировала самый тонкий в мире смартфон Spark Slim

Tecno не раскрывает детали о чипсете, упоминая лишь восьмиядерный процессор. Ожидается, что это не будет флагманская платформа, так как для этого потребовалась бы более сложная система охлаждения, которая не поместилась бы в столь компактное устройство. Spark Slim будет представлен на MWC.

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