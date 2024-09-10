Tecno анонсировала бюджетный смартфон Spark 30C

Компания Tecno представила новый бюджетный смартфон Spark 30C, который будет конкурировать с Redmi 14C. Spark 30C имеет 6,67-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц и 50-мегапиксельную камеру на задней панели.

Смартфон работает на чипсете MediaTek Helio G81, что обеспечивает хорошую производительность для повседневных задач. Доступны разные конфигурации памяти: 4 ГБ/128 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ, 4 ГБ/256 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ. Также есть датчик отпечатков пальцев, двойные динамики и защита от пыли и брызг по стандарту IP54.

Tecno заявляет, что аккумулятор на 5000 мАч сохранит не менее 80% своей емкости после 1000 циклов зарядки. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Цены на Spark 30C пока не названы.