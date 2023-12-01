Tecno анонсировала недорогой смартфон Spark 20C

Tecno расширила свою линейку доступных смартфонов с выпуском модели Spark 20C, доступной по цене в 130 долларов.

Этот новый аппарат оснащен 12-нанометровым процессором MediaTek Helio G36 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером PowerVR GE8320, который показывает результаты около 150 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu 10. Он также имеет 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Spark 20C оснащен двойной основной камерой с главным модулем на 50 Мп, а его батарея имеет ёмкость 5000 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт. Экран устройства имеет размер 6,6 дюйма, IPS-панель с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Также он оснащен 3,5-мм гнездом для наушников и доступен в нескольких ярких расцветках.