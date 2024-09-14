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TECNO анонсировал второе поколение складных смартфонов PHANTOM V2

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Бренд TECNO представил новые складные смартфоны PHANTOM V Fold2 5G и PHANTOM V Flip2 5G, однако пока не анонсировал старт продаж и не назвал стоимость моделей.

TECNO анонсировал второе поколение складных смартфонов PHANTOM V2

Оба устройства получили новые функции с использованием искусственного интеллекта. Также был анонсирован стилус PHANTOM V Pen, который поможет в работе на большом экране.

PHANTOM V Fold2 5G имеет внешний экран диагональю 6.42 дюйма и основной экран 7.85 дюйма с частотой обновления от 10 до 120 Гц. Смартфон оснащён аккумулятором на 5750 мАч и быстрой зарядкой 70 Вт.

TECNO анонсировал второе поколение складных смартфонов PHANTOM V2

Он также имеет продвинутую камеру с пятью модулями, включая три камеры на 50 Мп. Основной экран поддерживает работу со стилусом PHANTOM V Pen и может фиксироваться под углом от 30° до 120°.

PHANTOM V Flip2 5G предлагает два AMOLED экрана: внешний 3.64 дюйма и основной 6.9 дюйма. Смартфон имеет три камеры, включая 50 Мп с возможностью съёмки под любым углом. Аккумулятор на 4720 мАч обеспечивает хорошую автономность, а быстрая зарядка на 70 Вт позволяет быстро восполнять заряд.

TECNO анонсировал второе поколение складных смартфонов PHANTOM V2 TECNO анонсировал второе поколение складных смартфонов PHANTOM V2 TECNO анонсировал второе поколение складных смартфонов PHANTOM V2

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