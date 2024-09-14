TECNO анонсировал второе поколение складных смартфонов PHANTOM V2

Бренд TECNO представил новые складные смартфоны PHANTOM V Fold2 5G и PHANTOM V Flip2 5G, однако пока не анонсировал старт продаж и не назвал стоимость моделей.

Оба устройства получили новые функции с использованием искусственного интеллекта. Также был анонсирован стилус PHANTOM V Pen, который поможет в работе на большом экране.

PHANTOM V Fold2 5G имеет внешний экран диагональю 6.42 дюйма и основной экран 7.85 дюйма с частотой обновления от 10 до 120 Гц. Смартфон оснащён аккумулятором на 5750 мАч и быстрой зарядкой 70 Вт.

Он также имеет продвинутую камеру с пятью модулями, включая три камеры на 50 Мп. Основной экран поддерживает работу со стилусом PHANTOM V Pen и может фиксироваться под углом от 30° до 120°.

PHANTOM V Flip2 5G предлагает два AMOLED экрана: внешний 3.64 дюйма и основной 6.9 дюйма. Смартфон имеет три камеры, включая 50 Мп с возможностью съёмки под любым углом. Аккумулятор на 4720 мАч обеспечивает хорошую автономность, а быстрая зарядка на 70 Вт позволяет быстро восполнять заряд.