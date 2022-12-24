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TechCrunch: в ФБР посоветовали установить блокировщики рекламы для защиты от вирусов и атак хакеров

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Блокировщики рекламы способны не только защитить пользователей от хакерских атак, но также снизить нагрузку на систему, так как на сайте не будет анимационных блоков.
Федеральное бюро расследований в США призывает пользователей в браузер установить блокировщик рекламы по типу AdBlock, пишет TechCrunch.

По мнению Федерального бюро расследований (ФБР), это позволит заблокировать рекламу поддельных сайтов компаний, которые сейчас мало чем отличаются от оригинальных.

Таким образом, пользователи смогут обезопасить себя и сохранить свои данные и средства, если будут совершать покупку на поддельном сайте.

Стоит отметить, что с начала следующего года в браузере Google Chrome перестанут работать некоторые расширения, среди которых будет и AdBlock.

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