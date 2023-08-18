TechCrunch: OpenAI купила стартап Global Illumination, создавший игру Biomesв

Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, объявила о своем первом приобретении стартапа Global Illumination, специализирующегося на создании креативных инструментов с использованием искусственного интеллекта. Эта сделка стала первой публичной покупкой за семь лет существования OpenAI.

Global Illumination была основана в 2021 году и специализируется на разработке программных решений для таких крупных компаний, как Instagram, Facebook, YouTube, Google, Pixar и Riot Games. Команда Global Illumination теперь присоединилась к OpenAI и будет работать над ключевыми продуктами, включая ChatGPT.

Последним проектом Global Illumination была многопользовательская онлайн-игра Biomes в стиле Minecraft. Хотя дальнейшая судьба игры неизвестна, очевидно, что деятельность команды после интеграции с OpenAI будет менее ориентирована на игровой сегмент.

OpenAI ранее избегала активных приобретений, но компания, с поддержкой крупных инвесторов, включая Microsoft и венчурные фонды, активно инвестирует в стартапы в области искусственного интеллекта. Несмотря на огромную известность ChatGPT, разработка этой технологии потребовала значительных вложений (более $540 млн), и прибыль OpenAI в прошлом году составила всего $30 млн. Однако генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, выразил планы увеличить этот показатель до $200 млн в текущем году и до $1 млрд в следующем.

Приобретение Global Illumination может стать важным шагом в стратегии развития OpenAI. Это позволит компании интегрировать новые технологии и привлечь новых экспертов, что способствует ускоренному росту и дальнейшему развитию.